نظارات وقيادات الادارة الاهلية بالقضارف يؤكدون اسنادهم للقوات المسلحة وتعزيز التماسك المجتمعي

اشاد نظار ووكلاء نظار وقيادات الادارة الاهلية بالقضارف، اشادوا بدور القوات المسلحة في حماية البلاد و اسناد حكومة وشعب القضارف للجيش في معركة الكرامة مشيدين باداء حكومة الولاية في مجال المحافظة على الأمن والاستقرار وترقية الخدمات وقطاع الاقتصاد مؤكدين وقوفهم مع الحكومة لاستكمال مسيرة التنمية والخدمات بالولاية. .

جاء ذلك خلال لقائهم الاربعاء بوالي القضارف المكلف الفريق ركن محمد احمد حسن احمد بحضور امين عام الحكومة الاستاذ عبدالعظيم الجاموس.

وتناول اللقاء جملة من الموضوعات المرتبطة بتعزيز السلم المجتمعي وتماسك المكونات المجتمعية ومعالجة القضايا التي تواجه الولاية ،علاوة على تفعيل دور الادارة الاهلية في المحاور المختلفة.

من جانبه جدد الوالي تقدير الحكومة لما تلعبه الادارة الاهلية في الترابط ومعالجة قضايا المجتمع ودعم مشروعات الحكومة لتنمية ونهضة الولاية. مؤكدا الحرص على تمكينها من الاضطلاع بمهامها كاملة.