شاهد بالفيديو.. قبل الهزيمة المذلة من صقور الجديان برباعية نظيفة.. لاعبو منتخب نيجيريا يغنون ويرقصون في “الممر” أثناء دخولهم ملعب مباراتهم أمام السودان

تلقى المنتخب النيجيري, للمحليين هزيمة مذلة من المنتخب السوداني, خلال دور المجموعات من بطولة أمام أفريقيا للمحليين “الشان”. المنتخب السوداني, “صقور الجديان”, باغت النسور الخضر, بهزيمة كبيرة بلغت رباعية نظيفة تبارى على تسجيلها نجم اللقاء عبد الرؤوف, هدفين وهدف لبوغبا, وهدف عكسي من مدافع النسور الخضراء. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد تداولت صفحات سودانية, مقطع فيديو للاعبي المنتخب النيجيري, أثناء دخولهم لأرضية ملعب المباراة. وظهر لاعبو المنتخب النيجيري, وهم يغنون ويرقصون على الطريقة الأفريقية, خلال دخولهم بالممر الرئيسي لملعب المباراة وهو ما عرضهم لسخرية الجمهور السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

