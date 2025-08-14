شاهد بالفيديو.. الفنانة إيمان الشريف تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بلقطات رومانسية مع زوجها

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع من الجمهور والمتابعين. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر الفيديو الفنانة إيمان الشريف, في لقطات رومانسية مع زوجها وعازفها إيهاب عوض “شيكو”. https://www.facebook.com/share/v/1PsKkeXdbz/ وظهرت إيمان الشريف, وهي تتبادل الضحكات مع زوجها داخل منزلهم وهو الأمر الذي أثار إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تمنوا لهم دوام السعادة مع بعضهما. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

