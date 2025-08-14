مصرف التنمية الصناعية يعتزم إنشاء مخططات صناعية بالشمالية

إلتقى والي الشمالية الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد ابراهيم بمكتبه الاربعاء مدير عام مصرف التنمية الصناعية دكتور عبد الرحمن ضرار والوفد المرافق له بحضور المدراء العامين لوزارات المالية والبنى التحتية والإنتاج والموارد الاقتصادية . وبحث اللقاء استغلال الفرص الواعدة للولاية في المجال الصناعي من خلال فتح آفاق للتعاون بين حكومة الولاية والمصرف . واوضح مدير مصرف التنمية الصناعية فرع الولاية معاوية مصطفى أن المصرف هو جهاز حكومي بمساهمة من وزارة المالية وبنك السودان لافتا إلى افتتاح فرع المصرف بدنقلا في شهر مارس الماضي. وأضاف أن والي الولاية أكد دعم خطة المصرف في إنشاء مخططات صناعية بالولاية خلال الفترة المقبلة وتوقع الاستاذ مصطفى مساهمة كبيرة للمصرف في تطوير الصناعة واستغلال كل الفرص المتاحة في المجال الصناعي بالولاية . سونا

