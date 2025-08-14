مدير عام قوات الجمارك يقف على ترتيبات افتتاح جمارك الحاويات قري

وقف سعادة الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم، مدير عام قوات الجمارك، اليوم على أخر الترتيبات المتعلقة بافتتاح جمارك الحاويات قري، رافقه خلال الزيارة السيد اللواء محمد النور على، مساعد المدير العام للعمليات الجمركية، والسيد العميد جمال محمد عابدين، أمين عام صندوق الضمان، وكان في إستقبالهم اللواء عماد محمد نور مدير الإدارة العامة لجمارك الخرطوم، ومدير الادارة العامة لمكافحة التهريب الخرطوم العميد عباس عبد القادر دينار، بجانب مدير الشئون العامة لجمارك الخرطوم العميد ناصر محمود، والعميد معاوية الحاج المبارك، مدير دائرة جمارك الحاويات قري ، ولفيف من السادة الضباط، ومن ضمن الحضور ممثل المواصفات والمقاييس والحجر الزراعي والعديد من الجهات ذات الصلة.

قام سيادته بزيارة المبنى الرئيسي للحاويات ومنطقة الساحات وتفقد جاهزية الأجهزة الإلكترونية وشبكات الإتصال والأنظمة الجمركية، وشملت الزيارة موقع الميزان الإلكتروني للحاويات (الطرناطة)، كما اجتمع بالسادة الضباط وأستمع لتقرير مُفصل عن ترتيبات الإفتتاح، وقدم بعض الملاحظات التي تؤدي الي التجويد وقيام العمل بالصورة المطلوبة.

واكد سيادته أن الاستعداد لافتتاح جمارك الحاويات قري، يأتي في إطار عودة الجمارك بولاية الخرطوم، والمساهمة في عملية الاعمار، ودعم حركة الصادرات والواردات، وانسياب حركة البضائع.

من جانبه اكد اللواء محمد النور على، مساعد المدير العام للعمليات الجمركية، على تعزيز الخدمات الجمركية بولاية الخرطوم دعما لعملية التنمية والأعمار ولانسياب حركة البضائع ، ودعم الاقتصاد، لخلق تنمية مستدامة للبلاد.

فيما اوضح مدير الإدارة العامة لجمارك الخرطوم، اللواء عماد محمد نور، أن عمليات الصيانة والتأهيل سارت بالشكل المطلوب، حسب الخطة الموضوعة، من قبل مدير القوات، وأشار إلى إكتمال كافة العمليات الفنية واللوجستية، بدائرة جمارك الحاويات قري.

وفي ذات السياق قال العميد معاوية الحاج المبارك، مدير دائرة جمارك الحاويات قري، بفضل الله والقيادة الرشيدة، تم توفير كافة المطلوبات وتهيئة بيئة العمل المناسبة للقيام بالواجبات المطلوبة وتسهيل الإجراءات الجمركية.

