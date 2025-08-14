مبارك الفاضل .. علي الجيش حراسة الوطن من اي مغامرات

دعا حزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل المهدي ،القوات المسلحة للالتزام بميثاق عسكري، يحقق قوتها وانضباطها وجودة تسليحها ،وسد ما أسماه أبواب الاختراق السياسي، وأن تحرس الوطن من أي مغامرات مسلحة.

وحث في بيان بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجيش والعيد 71 لسودنته،الجيش لمراعاة واجب الدستور الديمقراطي ووقف الحرب وتجنب القتال خارج حدود الوطن، والالتزام بما جاء في ميثاق الجامعة العربية وقرار الاتحاد الإفريقي الذي يمنع الاعتراف بأي انقلابات.

الحدث_السوداني

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

