حزب الأمة القومي: لن نسمح بفرض رئيس “جوكي” أو الالتفاف على إرادة الجماهير

تصريح صحفي

يؤكد حزب الأمة القومي تمسكه الثابت بمبادئه الراسخة في الالتزام بالعمل المؤسسي واحترام مؤسساته الدستورية، ورفضه القاطع لأي محاولات للالتفاف على إرادة جماهيره أو استغلال رمزيته التاريخية لخدمة أجندات شخصية أو سياسية تتناقض مع خطه الوطني.

وقد رصدت أجهزة الحزب، في الآونة الأخيرة، تحركات لبعض الأشخاص والجهات ذات الصلة السابقة بمؤسسات الحزب أو بكيان الأنصار، يسعون لإعادة تقديم أنفسهم في الساحة الحزبية بعد سقوط النظام البائد، مستندين إلى روابط عائلية أو تاريخية، رغم أن سجلهم يشهد بانحيازهم السابق لسلطة المؤتمر الوطني الشمولية، بل وتقلدهم مناصب رفيعة في أجهزتها السياسية والعسكرية.

وإذ يحذر الحزب من هذه المحاولات المشبوهة، فإنه يؤكد أن الشرعية الحزبية لا تُكتسب إلا عبر الالتزام بمؤسساته ونضاله ومواقفه المبدئية، لا بمجرد الانتساب الشكلي أو التاريخي. كما يشدد على أن أبوابه ستظل مفتوحة أمام كل من يلتزم بمبادئه ونهجه المؤسسي، لكنه لن يسمح بتمكين من تخلوا عن واجبهم تجاه الشعب والوطن، أو ساهموا في ترسيخ الحكم الشمولي، من التسلل إلى مواقع القيادة في مرحلة ما بعد الثورة.

ولن تسمح جماهير حزب الأمة أن يُفرض عليها رئيس “جوكي”، فهي وحدها من تنتخب قياداتها وفقًا لما نص عليه دستور حزب الأمة المجاز عبر المؤتمر العام، باعتباره صاحب الشرعية الوحيدة لتجديد القيادة. فالاستحقاقات التنظيمية والدستورية أمر حتمي، تُقرّها أجهزة ومؤسسات الحزب، وتضمن مشاركة جميع عضويته في كل ولايات السودان، بما يحفظ وحدة الحزب ويعزز وحدة الوطن، ويُفشل أي مشاريع لتقسيم البلاد أو شق صفوفها.

إن دخول العسكر لدار الأمة اليوم ليس أمرًا جديدًا، فقد فعلوها من قبل في عام 1989، وعادت الدار إلى حضن جماهير الحزب، وسوف تعود مرة أخرى عامرة بجماهير الكيان وقياداته وكوادره.

ويدعو الحزب جميع قياداته وكوادره وجماهير الأنصار إلى التحلي باليقظة الكاملة، وعدم التعاطي مع هذه التحركات، والتصدي لها بكافة الوسائل التنظيمية والقانونية، حفاظًا على وحدة الحزب ونقاء خطه السياسي، وضمانًا لقيادته الوطنية لمسار الثورة والتحول الديمقراطي.

الأمانة العامة – حزب الأمة القومي