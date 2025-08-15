تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, أثار ضجة إسفيرية واسعة بعد انتشاره على نطاق واسع. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع الفنانة الشهير هدى عربي, وهي تبادل زميلها الفنان علي الشيخ, السلام بالأحضان. ووفقاً لما ذكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي فإن الفيديو تم تصويره من حفل غنائي أحياه الثنائي بالعاصمة المصرية القاهرة, خلال الأيام الماضية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي والمطرب علي الشيخ يتبادلان الأحضان و”الشبال” أعلى المسرح خلال حفل غنائي بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.