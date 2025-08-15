شاهد بالفيديو.. فنانة سودانية تدخل في وصلة رقص مثيرة أثناء حضورها حفل “بازار” بإحدى دول الخليج

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو قوبل بسخرية واسعة من قبل الجمهور والمتابعين على السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو المتداول على نطاق واسع أظهر الفنانة رحاب جيفارا, وهي تتفاعل في الرقص بطريقة مثيرة. الفنانة رقصت على أنغام أغنيات فنان حفل “بازار” سوداني, أقيم بإحدى دول الخليج وحضره عدد كبير من النساء المهتمات بالبازارات والتسوق. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

