الخارجية الصينية: على الولايات المتحدة أن تتوقف عن تشويه تعاون الصين الاقتصادي والتجاري مع الدول الأخرى

تحث الصين الولايات المتحدة على التوقف عن التوسع بشكل مفرط في مفهوم الأمن والكف عن تشويه وتعطيل التعاون الاقتصادي والتجاري للصين مع الدول الأخرى، حسبما أفاد متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يوم الاربعاء. أدلى المتحدث لين جيان بهذه التصريحات عندما طُلب منه التعليق على ادعاءات أصدرها مسؤولون ومحللون أمريكيون، حيث زعموا أن شركات صينية بنت شبكة موانئ حول العالم بهدف السيطرة على التجارة العالمية وممارسة ما يسمى “التجسس”، بالإضافة إلى تحركات أخرى. وأكد المتحدث قائلا “نأمل أن تتوقف الولايات المتحدة عن التوسع بشكل مفرط في مفهوم الأمن وأن تكف عن الترويج لما يسمى ‘تهديد الصين’ وأن تتوقف عن تشويه وتعطيل التعاون الاقتصادي والتجاري للصين مع الدول الأخرى”. بكين – شينخوا

