مدير الإمدادات الطبية يستقبل وفد منظمة ميرسي الماليزية

استقبل مدير الصندوق القومي للإمدادات الطبية، د. بدرالدين محمد أحمد الجزولي، وفد منظمة ميرسي الماليزية الذي يزور السودان للوقوف على الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للصندوق جراء الحرب.

وفي إطار جهود الصندوق لتعزيز التعاون الدولي ودعم استعادة تشغيل المستودعات والمخازن المركزية، قام الوفد بجولة ميدانية اليوم شملت أنظمة التبريد المركزي لمخازن الأدوية، والمولدات الرئيسية التي تغذي المستودعات، حيث وقف على حجم الدمار الذي أصاب المرافق الحيوية للصندوق.

وأعرب وفد ميرسي الماليزية عن رغبتهم في المساهمة في دعم جهود الصندوق لإعادة الإعمار، من خلال التعاون مع شركة “زادنا”، وتسخير كافة الإمكانيات لحشد الموارد بالتنسيق مع المنظمات الدولية، بما يضمن إعادة تشغيل منظومة التخزين وحفظ الأدوية، واستمرار تدفق الإمداد الدوائي للمؤسسات الصحية في السودان.