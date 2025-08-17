شاهد بالفيديو.. بعد أن سألت الجمهور: (أفك العرش؟).. مطربة سودانية حسناء تشعل حفل غنائي بوصلة رقص فاضحة

أثارت مطربة سودانية, ضجة إسفيرية واسعة وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفنانة الحسناء والمثيرة للجدل سندس مدني, ظهرت وهي تغني في حفل حضره جمهور غفير بإحدى ولايات السودان. المطربة فاجأت الجمهور المتفاعل معها بسؤال: (أفك العرش؟) لتدخل بعده في وصلة رقص فاضحة عبر هز مؤخرتها بطريقة مثيرة للجدل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

