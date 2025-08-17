شاهد بالفيديو.. في قلب كردفان.. قائد الجيش “البرهان” يتفقد الصفوف الأمامية ويحظى باستقبال حاشد من الجنود

سجل رئيس مجلس السيادة, القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان, زيارة لمنطقة رهد النوبة, بولاية شمال كردفان, والتي نجح الجيش في تحريرها مؤخراً. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تفقد “البرهان”, الجنود في الصفوف الأمامية مؤكداً التزام القيادة العسكرية بمتابعة الأوضاع العسكرية في المنطقة. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي استقبال الجنود لقائد الجيش بفرح كبير حيث هللوا وكبروا معبرين عن سعادتهم بالزيارة المفاجئة لرئيس مجلس السيادة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

