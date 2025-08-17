في لقطة أدمت قلوب المتابعين, حرص مراهقون سودانيون, على وداع صديقهم المسافر لأرض الوطن وذلك بأحد الأحياء بالعاصمة المصرية القاهرة. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد وثق مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي للحظات الوداع الصعبة. https://www.facebook.com/share/r/14GLvZ4Fk7j/ الأصدقاء عانقوا رفيقهم وذرفوا الدموع في مشهد مؤثر عكس الإرتباط القوي بين الشاب الصغير وأصدقائه الذين أحسنوا وداعه. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. من أحد أحياء القاهرة.. مراهقون سودانيون يذرفون الدموع لحظة وداعهم لصديقهم العائد إلى أرض الوطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.