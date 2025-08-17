شاهد بالفيديو.. عريس سوداني يفاجئ عروسته و”يبخ” كمية من الحليب على وجهها وصديقاتها يطالبنها بالرد

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع من قبل الجمهور والمتابعين. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو تم تصويره من حفل زواج سوداني, وتحديداً من لحظات “الجرتق” الذي تعقب حفل الزفاف. ووفقاً لما أظهر الفيديو فقد قام العريس بممازحة عروسته و “بخ” على وجهها كمية كبيرة الحليب وسط ضحكاتها وضحكات صديقات اللاتي طالبنها بالرد عليه. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

