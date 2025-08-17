شمال كردفان تدشن قوات الإسناد (الفزع) لفتح طريق الأبيض الدلنج كادقلي ضمن قوات متحرك الصياد

دشنت اللجنة العليا للتعبئة والاستنفار وقوات العمل الخاص بولاية جنوب كردفان السبت بأمانة الحكومة بالابيض قوات الاسناد (متحرك الفزع الاكبر) المشارك مع متحرك الصياد لفتح طريق الأبيض الدلنج كادقلي برعاية والي شمال كردفان بحضور أعضاء حكومة الولاية ولجنة امن شمال كردفان والقيادات والفعاليات من كردفان.

وأكد والي شمال كردفان الاستاذ عبد الخالق عبد اللطيف وداعة الله ان هذا المتحرك جاء تزامنا مع العيد المئوي للجيش و71 لسودنة القيادة. وحيا سيادته القوات المسلحة بهذه المناسبة على تاريخها الحافل بالنضال والتضحيات ومجاهداتها في هذه الحرب المفروضة على السودان .

واشاد بصبر وصمود مواطني الدلنج و كادقلي واكد دعمه الكامل لهذا المتحرك. كما اشاد بالانخراط في المقاومة الشعبية. داعياً الجميع للمشاركة والمساهمة الفاعلة في هذا المعركة كل بما يملك.

وجدد والي شمال كردفان وقوف حكومة الولاية واسنادها لمعركة الكرامة.

واشاد دكتور ادم كرشوم نائب والي غرب كردفان بمجاهدات ونضال القوات المسلحة. مشيراً إلى ما تعرض له انسان ولاية جنوب كردفان من الحركة الشعبية جناح الحلو والمليشيا المتمردة واعلن استعداداتهم التام بالعمل بكردفان لإسناد القوات المسلحة والقوات المساندة لها في هذه المتحركات لتطهير البلاد.

العميد الركن دكتور ابوبكر محمد ابراهيم ممثل الفرقة الخامسة مشاة اكد جاهزية الفرقة على توفير المعينات اللازمة للمتحرك والتدريب وحيا سيادته الشعب السوداني على إسناده لقواته في هذه المرحلة. مشيدا بوقفة الوالي ورعايته للمتحرك.

وقال اللواء ركن م جمال الدين طه رئيس لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بولاية شمال كردفان ان التنوع القبلي السوداني هو ارث وقوة واتحاد وتعايش سلمي لمواصلة انتصارات القوات المسلحة ويشكل النسيج الاجتماعي وقال ان هذه المحنة ما زادت الشعب إلا ترابط وتماسك.

وحيا دكتور موسى يونس كوكو رئيس لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بولاية جنوب كردفان تدافع الشباب للانضمام للمتحرك وقال ان متحرك الفزع الاكبر يمثل أهل كردفان لإسناد القوات المسلحة لتحقيق غاياتها في تحرير البلاد من دنس المليشيا.

فيما أعلن قائد كتيبة متحرك الفزع الاكبر جاهزيتهم للمشاركة مع المتحركات والقوات المسلحة في القضاء على المليشيا وتحرير كردفان ودارفور من دنسها وأعرب عن شكره لكل الجهات المشاركة.