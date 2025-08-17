الولايات المتحدة.. لصوص يسرقون مجوهرات بمليوني دولار في أقل من دقيقتين

أفادت الشرطة الأمريكية بأن لصوصا سطوا على متجر مجوهرات غرب مدينة سياتل، وسرقوا كمية من الألماس والساعات الفاخرة والذهب بقيمة مليوني دولار خلال أقل من دقيقتين.

ووفقا لبيان الشرطة فإن هذه العملية الجرئية في وضح النهار تن تنفيذها في مدة لا تتجاوز 90 ثانية فقط ما يعادل دقيقة ونصف الدقيقة.

وأظهر مقطع فيديو متداول من كاميرات المراقبة 4 مشتبه بهم ملثمين وهم يحطمون الباب الأمامي الزجاجي للمحل بواسطة المطارق، ثم ينهبون 6 واجهات عرض يوم الخميس الماضي.وأوضحت الشرطة أن إحدى الواجهات احتوت على ساعات رولكس تقدر قيمتها بحوالي 750 ألف دولار أمريكي، بينما ضمت واجهة أخرى قلادة من الزمرد بقيمة نحو 125 ألف دولار.

وأضافت الشرطة أن أحد المشتبه بهم هدد العاملين برذاذ للدببة ومسدس صاعق كهربائي، إلا أنه لم يصب أي شخص بأذى خلال الحادث.

وقال جوش ميناش، نائب رئيس المتجر العائلي، عبر الهاتف يوم الجمعة: “نحن في حالة صدمة شديدة كموظفين، وسنغلق أبوابنا لفترة من الوقت”.

وأشار إلى أن فريق العمل أنهى تنظيف الزجاج المكسور ويجري حاليا جردا شاملا لتقييم الخسائر.

وأفادت الشرطة بأنها استجابت فور تلقي البلاغ، إلا أن المشتبه بهم فروا بالفعل في سيارة هروب، ولم يتم ضبطهم أثناء عملية التفتيش في المنطقة.

