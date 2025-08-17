وصول مساعدات غذائية إلى محلية المالحة بولاية شمال دارفور

وصلت امس إلى محلية المالحة بولاية شمال دارفور، قافلة مساعدات غذائية مقدرة بـ 440 طنًا متريًا، على متن 18 شاحنة، مقدمة من برنامج الغذاء العالمي عبر معبر الطينة، بعد معاناة طويلة من نقص الإغاثة.

وأكد مدير عام الرعاية الاجتماعية ومنسق الشؤون الإنسانية بحكومة إقليم دارفور، عبدالباقي محمد حامد، أن هذه المساعدات تأتي في إطار الجهود المبذولة لتخفيف المعاناة الإنسانية التي يعاني منها النازحون في المنطقة.

وأضاف عبدالباقي في تغريدة له عبر صفحته على الفيسبوك، أن المساعدات سيتم توزيعها إلى الوحدات الإدارية، مجالس القرى، ومناطق تجمعات النازحين في مدينة المالحة ومراكز ماريقا، ام بياضة، عين بسارو، الحارة، جبل عيسى، مدو شمال، وام سيالة والقرى التابعة لها.

.وأشاد عبدالباقي بالتنسيق المحكم بين الجهات المعنية بما في ذلك مفوضية العون الإنساني الاتحادي وأجهزة الدولة والإقليم والولاية وبرنامج الغذاء العالمي، مؤكدًا أن هذا التنسيق أدى إلى نجاح عملية إيصال المساعدات إلى المناطق المستهدفة.

ودعا شركاء العمل الإنساني إلى مضاعفة الجهود وتغطية الاحتياجات بصورة أفضل وأكثر، مؤكدًا أن مفوضية العون الإنساني الاتحادي والولائي وتنسيقية العمل الإنساني بالإقليم تعمل على تذليل كل الصعاب وتنسيق عمليات العمل الإنساني للوصول إلى المتأثرين.

سونا