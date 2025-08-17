- 1/2
- 2/2
قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي “ان مليشيا الدعم السريع المتمردة الارهابيه ما زالت ترتكب أبشع الجرائم من إبادة جماعية وتطهير عرقي بحق مكونات عرقية بعينها في إقليم دارفور ورغم وضوح هذه الفظائع ما زال هناك من يمد لهم يد العون تحت ذرائع واهية باسم التأسيس (أي تأسيس هذا الذي يقوم على الدماء والمجازر ..؟) ”
وأضاف في منشور على صفحته بالفيس بوك “ان العالم أجمع قد اكتفى بمشاهدة صور الضحايا وصوت أنين المحاصرين في الفاشر ، دون أن يتحرك لإيقاف الجرائم المستمرة ، نادينا مرارآ وتكرارآ من أجل وقف هذه المجازر ، ولكن دون جدوى ، إن كتب الرب لنا النصر ، فسنكسر الحصار ونصل إلى إخوتنا في الفاشر ، وحينها لن يكون أمامكم إلا الهروب إلى المنافي والشتات ، حيث أتيتم أول مرة”.
سونا
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر مناوي: مليشيا الدعم السريع لازالت ترتكب ابشع الجرائم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.