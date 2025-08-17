اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

برنامج الأغذية العالمي في السودان: دخول المساعدات الإنسانية للفاشر مشروط بموافقة الدعم السريع

برنامج الأغذية العالمي في السودان: دخول المساعدات الإنسانية للفاشر مشروط بموافقة الدعم السريع

قال برنامج الأغذية العالمي في السودان لـ”الشرق”: إن دخول المساعدات الإنسانية للفاشر مشروط بموافقة الدعم السريع.

ولدينا شاحنات مساعدات تستعد لدخول الفاشر بعد موافقة مفوضية العون الإنساني.

الفاشر تشهد وضعا إنسانيا كارثيا والسكان يواجهون خطر الجوع

