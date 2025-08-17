تلقى وزير الثقافة والإعلام السوداني، خالد الأعيسر،دعوة من نظيره الروسي،لحضور ملتقى الثقافات المتحدة، المنعقد بمدينة سانت بطرسبيرغ ،في سبتمبر المقبل.

وقالت وكالة السودان للأنباء إن الأعيسر تسلم الدعوة من السفير الروسي بالسودان أندريه تشيرنوفول خلال لقائه اليوم.

الحدث_السوداني

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

كانت هذه تفاصيل خبر الأعيسر يتلقي دعوة للمشاركة في ملتقى الثقافات المتحدة بروسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.