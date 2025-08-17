توجيهات للمحليات بالشمالية بتحديث بيانات النازحين والوافدين

عقدت اللجنة العليا لحصر الوافدين والنازحين وتقديم المساعدات اجتماعها الدوري السبت بدنقلا برئاسة الأستاذ محجوب محمد سيد أحمد، أمين عام حكومة ولاية الشمالية. وأوضح أمين عام الحكومة – رئيس اللجنة – في تصريح لـ(سونا) أن الاجتماع وجّه المحليات بتحديث بياناتها الخاصة بالنازحين والوافدين، مشيراً إلى أهمية التحديث في ظل عودة أعداد من الوافدين من الولاية إلى الولايات الآمنة، ضمن برامج العودة الطوعية، بجانب استمرار حركة النزوح إلى الولاية من ولايات دارفور، واستقبال المبعدين من منطقة المثلث. كما قرر الاجتماع توزيع بعض المساعدات للمحليات، مقدمة من مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية. سونا

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

