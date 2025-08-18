ارتفاع حجم التمويل الزراعي إلى (64) ترليون جنيه بالقضارف

إرتفع التمويل الزراعي بولاية القضارف للموسم (2024 – 2025م) إلى (64) ترليون جنيه، مقارنة مع مبلغ (42) ترليون جنيه لذات الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت (52%)، بكافة الصيغ التمويلية من المصارف والبنوك بالولاية، وبلغ عدد المزارعين الممولين (1445) مزارع.

وكشف المهندس عمار عبدالله سليمان المدير العام لوزارة الانتاج والموارد الاقتصادية في تصريح (لسونا) الانبات الجيد لكافة المحصولات الزراعية التي تم زراعتها في معظم المناطق الزراعية. مشيرا لمعدلات الامطار الكبيرة التي شهدتها معظم المناطق الزراعية بالولاية الأمر الذي أدى لارتفاع المساحات المزروعة بالولاية، مؤكدا خلو الموسم الزراعي من الآفات.

وأشار مدير عام وزارة الإنتاج لتوزيع كميات كبيرة من التقاوى المحسنة عبر المنظمات شملت عدد (11) الف جوال من التقاوى ارفع قدمك، بجانب (990) جوال ود احمد، فضلا عن عدد (1328) جوال فول سوداني، وعدد (397) جوال سمسم، بجانب عدد (364) جوال من السمسم.