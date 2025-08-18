اللواء عباس محمد بخيت نائباً لمدير جهاز المخابرات العامة إلى جانب الفريق اللبيب

أصدر السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان قراراً بتعيين اللواء عباس محمد بخيت، نائباً لمدير جهاز المخابرات العامة، لينضم إلى الفريق الركن محمد عباس اللبيب نائب المدير، وبذلك يكون للجهاز نائبان يساعدان المدير في إدارة الملفات.

وذكر مصدر أمني أن القرار يأتي في سياق الحاجة إلى تقوية البنية القيادية داخل الجهاز وتوزيع الأعباء على أكثر من قيادة رفيعة، في ظل مايمر به السودان من تحديات أمنية وعسكرية معقدة تتطلب مضاعفة الجهود الاستخبارية، والتنسيق المحكم في اتخاذ القرارات ومتابعة الملفات الميدانية.

سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

