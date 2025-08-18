مناوي يدعو إلى “فتح صفحة” مع الإمارات

في حوار خاص عبر قناة DW عربية، جدّد مني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور، ترحيبه بفتح صفحة جديدة مع دولة الإمارات، شرط أن تتوقف تمامًا عن دعم التمرد المسلح في السودان. وشدّد على أن السلام لا يبدأ إلا بوقف الدعم للميليشيات المتمردة.

كما أشاد في الحوار بـ موقف مصر والسعودية تجاه الأزمة، ووصفه بالإيجابي للغاية، في مقابل انتقاده لموقف الإمارات الذي رآه معيقًا للحوار الوطني، معتبرًا أنه كان بمثابة وقود لاستمرار الحرب.

