وزيرة الصناعة والتجارة تعلن دعمها لتنمية الصناعة بشمال كردفان

اطلعت وزيرة الصناعة والتجارة الاستاذة محاسن علي يعقوب، على مجمل قضايا الصناعة والتجارة بولاية شمال كردفان، وبحثت سُبل تحقيق مشروع الأبيض عاصمة الصناعة الوطنية، مشيرة إلى أن الولاية تمتلك إمكانيات صناعية كبيرة ولها ارتباط كبير بالصناعة، مؤكدةً اهتمام الوزارة بالمشاريع الإنتاجية خاصة صناعة الألبان والزيوت والصناعات الصغيرة.

جاء ذلك لدى إجتماعها الأحد بوفد حكومة شمال كردفان برئاسة وزير المالية المكلف الهادي ناصر، والذي يضم عدد من الوزراء والمسؤولين بالولاية.

وأعلنت الوزيرة دعمها لكل ما من شأنه إنجاح الصناعة بالولاية، لا سيما وأن الولاية بها مزايا نسبية مما يجعلها ولاية نموذجية، مشددة على ضرورة الاهتمام بشرائح الشباب والمرأة.

وناقش الإجتماع قيام مشروع بورصة المحاصيل المخطط تنفيذه بالولاية، بهدف تنمية وتطوير أسواق المحاصيل إلى بورصة عالمية من خلال رؤية مالية واقتصادية متقدمة لتعزيز مكانة السوق محليا وإقليميا وعالميا.

وقدم وزير المالية بشمال كردفان شرحا مفصلا عن مجالات الصناعة والتجارة في الولاية، مؤكدا أنهم وضعوا الخطط المناسبة للاستفادة من مدخلات الإنتاج الكبيرة التي تزخر بها الولاية، فضلا عن إعداد خطة لمرحلة ما بعد الحرب بالتركيز على الإنتاج من أجل تعظيم الصادرات والاهتمام بتجارة الحدود.