“حلوة يا بلدي” إليسا تتعرض لموقف صعب أثناء حفلها بالساحل الشمالي

تعرضت الفنانة اللبنانية إليسا لموقف صعب أثناء إحياء حفلها فى الساحل الشمالي، الذى شهد حضورا جماهيريا كبيرا.

كادت إليسا أن تسقط على المسرح إلا انها تداركت الموقف سريعا بذكاء شديد من جانبها حيث واصلت الغناء وتفاعل معها الجمهور.

خطفت النجمة اللبنانية إليسا انظار رواد العلمين الجديدة بإطلالة رومانسية حيث ارتدت فستان “رودي” قصير وصعدت على خشبة المسرح وسط حضور جماهيري غير مسبوق ضم محبيها بمصر ومختلف الجنسيات العربية.

حضرت إليسا بصحبة مديرة أعمالها اللبنانية انجيلا السيسي.

وافتتحت إليسا وصلتها الطربية الرومانسية بأغنية “حلوة يا بلدي” للراحلة داليدا وسط عاصفة من صيحات وهتافات الإعجاب بعدها رحبت بالحضور لحفاوة الاستقبال قائلة: “وحشني الغناء بمصر ..”

وقدمت إليسا عدد كبير من اغانيها الرومانسية التي تألقت بها طوال مشوارها الفنى وسط المزيد من آجواء البهجة والإثارة.

وشارك في إحياء الحفل الـ dj العالمي مارتن الذي قدم عدد من التركات الشرقية والغربية التي تفاعل معاها الجمهور علي مدي ساعة ونصف الساعة.

