هيفاء وهبي تنسق إطلالتها الكاجوال بطريقة مميزة – صورة

لفتت النجمة هيفاء وهبي الأنظار بإطلالتها الكاجوال الأنيقة في كواليس تواجدها في ايطاليا، بعد إحياء حفل زفاف صانعة المحتوى اللبنانية المشهورة بإسم “الدكتورة يومي”.
وخطفت النجمة اللبنانية الأنظار بإطلالتها البسيطة التي اختارتها ونسقتها بعناية، وجاءت عبارة عن “بادي دانتيل” أنيقة من دار Rabanne بتصميم كورسيه أنيق بأكمام طويلة، وتميّز بالساتان البارز عند منطقة الصدر والدانتيل الجريء بتطريزات أنيقة، ونسقت معها بنطال جينز بتصميم أنيق وأقدام واسعة من دار Zimmermann.وأكملت هيفاء وهبي إطلالتها بحقيبة يد فخمة باللون الأسود، تميّزت بالرسومات والكلمات الملفتة التي أضافت لمسة من الجمال والفخامة الى القطعة، وانتعلت صندل ناعم باللون البني النحاسي بتصميم ناعم يليق بإطلالتها المميزة.
ومن الناحية الجمالية، تركت هيفاء وهبي شعرها الأسود على طبيعته بحركة ويفي خفيفة وتركته منسدلاً على كتفيها وطبقت مكياجاً ناعماً مع طلاء أظافر باللون الأحمر، ووضعت نظارات شمسية كبيرة الحجم مع أحمر شفاه وردي نيود.
يذكر أن النجمة اللبنانية هيفاء وهبي أحيت سهرة ما بعد الحفل الزفاف الأسطوري الذي أقامته “الدكتورة يومي” وزوجها رجل الأعمال التركي غورهان كيزيلوز في قصر فاخر في ايطاليا.
مجلة لها
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
