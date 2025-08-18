سلمى عبد الجبار تثني على مواقف قطر الداعمة للسودان

أثنت عضو مجلس السيادة دكتورة سلمى عبد الجبار المبارك، على المستوى المتطور للعلاقات الثنائية بين السودان وقطر وموقفها الثابت والراسخ في دعم وحدة السودان وسيادته على أراضيه ورفض التدخل في شؤونه الداخلية.

وثمّنت سيادتها لدى لقائها بمكتبها الأحد سفير دولة قطر في السودان السفير محمد بن إبراهيم السادة، حرص دولة قطر على تعزيز التعاون مع الحكومة والمنظمات الإنسانية المختلفة لتمكينها من تنفيذ برامجها وأنشطتها الإنسانية في السودان، وجهودها المتواصلة لتقديم المزيد من الدعم العاجل والتمويل لخطة الاستجابة الإنسانية للسودان.

وأعربت عضو مجلس السيادة عن تقدير السودان لقطر حكومة وشعباً لدعمها ومساندتها للشعب السوداني وكونها من أوائل الدول التي عملت على إيصال المساعدات الإنسانية والاحتياجات الضرورية عبر الجسور الجوية المتواصلة ومشاركتها في دعم المشاريع التنموية والصحية في السودان.