ترتيباتٌ لاستئناف الدراسة بكلية الطب جامعة الجزيرة مطلع سبتمبر القادم

أعلن عميد كلية الطب جامعة الجزيرة عماد الدين الجاك سليمان، استمرار الجهود لاستئناف الدراسة بالكلية مطلع سبتمبر القادم، مؤكداً أنّ استنئاف الدراسة سيسهم في عودة الكوادر والأطر الطبية للولاية، لافتاً للدمار والنهب الذي تعرّضت له الكلية من قِبل مليشيا أسرة دقلو المتمردة، مؤكداً أنّ كلية الطب مُهيأة للقيام بدورها في خدمة المجتمع.
وأشاد بجهود حكومة الولاية لتهيئة المستشفيات والمراكز الصحية والتي توفر فرص تدريب لطلاب كلية الطب.
من جانبه، وجّه والي ولاية الجزيرة، الطاهر إبراهيم الخير، لدى لقائه بمكتبه اليوم، بوفد من كلية الطب بجامعة الجزيرة، وزارة التخطيط العمراني بإعداد دارسة لتوفير الإمداد الكهربائي للمجمع الطبي بالكلية الإعدادية بجامعة الجزيرة.
وأشار للشراكات الاستراتيجية بين حكومة الولاية والجامعات في الولاية، معدداً جهود حكومته لاستعادة الإمداد الكهربائي بتوفير الزيوت والمحولات وتركيب أكثر من 3 آلاف وحدة طاقة شمسية لمصادر المياه والمراكز الخدمية.
