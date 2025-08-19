المالية: الاجتماع السياسي الرفيع المستوى بنيويورك يشيد بالتقرير الطوعي الوطني الثالث للسودان

كشف الأستاذ محمد بشار وكيل التخطيط بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أن التقرير الطوعي الوطني الثالث لأهداف التنمية المستدامة الذي قدمه السودان في الاجتماع السياسي الرفيع المستوى بنيويورك مؤخراً ؛ حظي بإشادة واسعة خلال الجلسات الخاصة بالتقرير وتمت الإشادة بإعداده وإخراجه ومحافظة السودان على استمرار تنيفذ عدد من أهداف التنمية المستدامة رغم ظروف الحرب وآثارها المدمرة.

وأبان الوكيل – خلال مخاطبته ورشة عمل عرض مخرجات التقرير الطوعي الوطني الثالث واستعراض التقرير المحلي التي نظمتها الوزارة بمقر المنظمة العربية للتنمية الزراعية ببورتسودان اليوم – أن التقرير استهدف لفت إنتباه العالم لحجم أضرار الحرب على المواطن والوطن ؛ وإطلاعه على أولويات إعادة البناء والإعمار ، مع إبراز الجوانب الإيجابية في إلتزام السودان بأهداف التنمية المستدامة.مبيناً أن التقرير الطوعي المحلي الذي أعدته ولاية البحر الأحمر يعد الأول من نوعه.

وكشف الوكيل عن مشاركته في إجتماعات مهمة –خلال تقديمه للتقرير – أهمها اجتماع المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومناقشة مشاركته في برنامج تعافي السودان وتقديم العون الفني المطلوب، وإجتماع مجلس النظائر الأفريقية الذي يقدم التجارب الناجحة في مجال التخطيط التنموي وإعداد الخطط الإستراتيجية ، حيث وعد المجلس بالدعم الفني للسودان.

وأبان د. أمين صالح يس خبير التنمية المستدامة أن التقرير استصحب كل أصحاب المصلحة واهتم بعرض خطط مرحلية لتعزيز الموارد البشرية والطبيعية وقدرات المؤسسات. وإعمال مبادئ الشفافية والعدالة في تخصيص الموارد، كما تضمن العودة إلى المسار التنموي عبر ثلاث مراحل : التعافي ، إعادة الإعمار واستدامة التنمية..مبيناً أن التقرير الطوعي الوطني والمحلي يمثل أساس أي عمل تنموي مستقبلي.

وأبانت الأستاذة إنتصار إبراهيم مدير وحدة التنمية المستدامة بالوزارة ؛ عقب مشاركتها في الاجتماع رفيع المستوى ؛ أن تقرير السودان جاء متسقاً مع التقارير الطوعية الشبيهة في التركيز على مواقف الدول في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الامم المتحدة لهذا العام بخمسة أهداف تتمثل في الصحة الجيدة و الرفاه ، المساواة بين الجنسين ، العمل اللائق و النمو الاقتصادى ،الحياة تحت الماء ، وعقد الشراكات لتحقيق الاهداف.بجانب تركيزه على أولويات السودان الراهنة متمثلة في الأمن الغذائي ، الصحة ، التعليم ، المياه و الكهرباء.