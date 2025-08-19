شاهد بالصورة.. “من رفاهيات الحياة تلقى عربية في الشارع مطقمة معاك”.. وزيرة القراية السودانية الحسناء تستعرض جمالها أمام سيارة واقفة بأحد شوارع القاهرة

نشرت الإعلامية والمذيعة السودانية, المعروفة تغريد الخواض, صورة حديثة وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المذيعة الملقبة بوزيرة القراية, ظهرت في اللقطة وهي تقف بأحد شوارع العاصمة المصرية القاهرة التي تقيم فيها. وكتبت المذيعة الحسناء على الصورة التي حازت على إعجاب أكثر من ألف متابع: “من رفاهيات الحياة تلقى عربية في الشارع مطقمة معاك”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

