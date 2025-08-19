شاهد بالصور.. السلطانة هدى عربي تشعل مواقع التواصل وتبهر جمهورها بإطلالة ملفتة من القاهرة

نشرت الفنانة السودانية, الشهيرة وصاحبة الجماهيرية الكبيرة هدى عربي, صور حديثة عبر حسابها الرسمي على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أبهرت الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب, جمهورها ومتابعيها بالصور التي قامت بنشرها. ووفقاً لما كتبت المطربة هدى عربي, فإن الصور كانت من حفل زواج سوداني, أحيته بمشاركة زميلها الفنان علي الشيخ, بإحدى قاعات الأفراح بالعاصمة المصرية القاهرة. محمد عثمان _ الخرطوم النيلين

