ليست الأسهم أو العقارات.. 7 استثمارات غير مألوفة قادت رجل أعمال نحو المليون

بعيدًا عن نصائح الاستثمار التقليدية، خرج رجل الأعمال البريطاني روب مور عن المألوف، مشاركًا تجربته الخاصة في بناء ثروته، كاشفًا عن سبعة أشياء لم تُدرج يومًا ضمن قوائم الاستثمار الموصى بها من الخبراء، لكنها كانت بمثابة مفاتيح غير متوقعة عبر بها إلى عالم الملايين.

وفي منشور على منصة «إكس»، كتب مور: «سبعة أشياء غير تقليدية من شأنها أن تزيد ثروتك، أو على الأقل فعلت ذلك معي»، ليبدأ في سرد قائمة اتخذت طابعًا شخصيًا ومفاجئًا في آنٍ واحد.

1. ساعة رولكس

أول ما ذكره مور كان ساعة «رولكس دايتونا» اشتراها عام 2007، مشيرًا إلى أن الساعة التي قد يراها البعض ترفًا تحوّلت في حياته إلى استثمار فعلي، إذ ارتفعت قيمتها بنسبة 300%، لتتفوق بحسب تعبيره على عوائد الحسابات البنكية، لكنها لم تكن مجرد استثمار صامت، بل سهلت مرورًا غير مباشر إلى عوالم رجال الأعمال الأثرياء، حيث ضمنت حديثًا مشتركًا يفتح أبواب الحوار وفرص التواصل.

2. جهاز تسجيل

ثاني هذه الأشياء كان جهازًا صغيرًا ربما لا يلتفت إليه كثيرون، وهو «زوم H4»، جهاز التسجيل الصوتي الذي استخدمه مور في إطلاق البودكاست الخاص به وإجراء مقابلات متنوعة، وأشار إلى أن هذا الجهاز البسيط كان إحدى الأدوات التي مكنته من صناعة محتوى رقمي جذاب فتح له أبواب الدخل الكبير، مؤكدًا أن الاستثمار في أدوات المحتوى بات اليوم من أبرز الفرص المتاحة.

3. الكتب المالية

الشيء الثالث الذي أضاء طريق روب مور نحو الثراء لم يكن ملموسًا، بل كان فكريًا؛ إنها كتب الثقافة المالية، وعلى رأسها كتاب «فكِر وازدد ثراءً» الذي قرأه في بداياته، وأوضح أن هذا الكتاب الذي تجاوزت مبيعاته 250 مليون نسخة عالميًا، كان نقطة التحول في طريقة فهمه للمال والاستثمار، ليقوده نحو قراءة المزيد من هذا النوع الذي يعتبره وقودًا عقليًا لبناء الثروة.

4. عشاء خارجي

رغم أن كثيرين ينظرون إلى تناول العشاء في الخارج كنوع من الترف أو الإنفاق غير الضروري، إلا أن مور يرى في هذا الفعل فرصة حقيقية عندما يتحول العشاء إلى لقاء مع عميل محتمل، أو شريك استراتيجي، حيث يصبح عشاءً مدفوع الأجر، لا من جيبه، بل من العوائد التي قد يجنيها لاحقًا، وبهذا فيفضل ألا يكون العشاء نزهةً، بل جزءًا من منظومة عمله غير التقليدية.

5. منصة صوتية بثمن المعرفة

خامس اختيارات مور كان الاشتراك في منصات رقمية تقدم الكتب الصوتية والمحتوى التعليمي، مثل «أوديبل» و«بلينكست»، إذ وفرت له هذه المنصات، كما يقول، ساعات طويلة من الاستماع لكتب وندوات ودورات في مختلف المجالات، ما أسهم في تعزيز معرفته وتطوير مهاراته بجانب صقل شخصيته الريادية.

6. المعلمون.. بوابة اختصار الطريق

من بين الأمور التي ساعدته كثيرًا، بحسب وصفه، وجود معلمين في مسيرته، إذ بيّن أن ثلاثة أشخاص رافقوه فكريًا ومهنيًا، اثنان منهم تعرّف إليهما من خلال دورات تعليمية مدفوعة، ويرى مور أن وجود شخص قام بما تطمح إليه يختصر عليك سنوات من المحاولات والخطأ، فبالنسبة له، كل معلم من هؤلاء كان مليونيرًا، ما جعله محاطًا بتجارب عملية حقيقية ساعدته على التقدم بثقة.

7. سيارة فيراري

آخر عنصر كشف عنه مور كان سيارته الأولى من طراز «فيراري»، التي اشتراها عام 2007 بنحو 70 ألف دولار، مشيرًا إلى أنها لم تكن مجرد وسيلة تنقل، بل كانت رمزًا للإنجاز الشخصي، عززت ثقته بنفسه وشعوره بأنه على الطريق الصحيح، بالإضافة إلى كونها وسيلة لإجراء أحاديث مع شخصيات مرموقة، والمثير في الأمر أنه بعد سنوات باعها بالسعر نفسه، دون خسارةٍ تُذكر.

