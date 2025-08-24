بالصورة والفيديو.. من داخل شقتها في مصر.. فتاة سودانية تهز بصدرها في وصلة رقص فاضحة وتقول: (في القاهرة فك عرش عشان نندرش وما نقع نندهش)

أثارت فتاة سودانية ضجة إسفيرية واسعة وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو تم تداوله بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفتاة أثارت الجدل من داخل شقتها بالعاصمة المصرية القاهرة, والتي عادت إليها من مدينة أسوان, على حد قولها. الفتاة دخلت في وصلة رقص فاضحة عبر هز صدرها بطريقة مثيرة وفاضحة, وزادت على ذلك بقولها: (في القاهرة فك عرش عشان نندرش وما نقع نندهش). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

