شاهد بالصورة والفيديو.. شاب “سوداني” يخطف الأضواء بلقطات رومانسية مع زوجته “المصرية” والجنس اللطيف: (تمت شفشفة أولادنا)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو نال حظه من الشهرة وذلك بعد انتشاره بصورة كبيرة على السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع شاب قال متداولو المقطع على موىقع التواصل الاجتماعي أنه سوداني, الجنسية. الشاب ظهر مع زوجته المصرية, الجنسية في لقطة رومانسية وهما يتبادلان الحب أمام المرآة, وهو ما قابله الجمهور خصوصاً الجنس اللطيف بتعليقات ساخرة أبرزها: (تمت شفشفة أولادنا). ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات المتابعين فقد اختلف البعض مع ناشر المقطع وذكروا أن الشاب مصري, من مدينة أسوان, جنوب مصر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

