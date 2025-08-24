أطباء: وفاة (46) شخصًا جوعًا في جنوب كردفان خلال فترة

قال أطباء في السودان، السبت، إنهم رصدوا وفاة 46 مواطنًا جوعًا خلال أقل من شهرين بولاية جنوب كردفان. وانعدمت السلع الضرورية في كادقلي بعد قطع الحركة الشعبية – شمال طرق الإمداد الرئيسية من المناطق التي تمد المدينة بالمحاصيل، فيما ساهم تحكم الدعم السريع في الطرق المؤدية من شمال كردفان في توقف إمدادات السلع والأدوية إلى الدلنج وبقية مناطق جنوب كردفان.

وتسبب الحصار في انعدام وندرة المواد الغذائية، مما نتج عنه أزمة جوع واسعة النطاق وتفشي سوء التغذية في كادقلي والدلنج. وقالت شبكة أطباء السودان، في بيان، إن “فريق الشبكة رصد وفاة 46 شخصًا بسبب سوء التغذية خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين بولاية جنوب كردفان”.

وأوضحت أن معظم الضحايا من النساء والأطفال. وأشار البيان إلى أن أكثر من 18 ألف امرأة حامل ومرضعة بحاجة فورية إلى تغذية إضافية، في مؤشر على دخول الأزمة بالولاية مرحلة خطيرة. وأكد أن تجويع المواطنين واستخدام الغذاء كسلاح حرب يُعد جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب بموجب القوانين الدولية، حيث تتفاقم الأوضاع الإنسانية بصورة مروعة بمدينتي كادقلي والدلنج.

وأدان البيان بأشد العبارات استمرار حصار المدنيين وتجويعهم، وطالب بضرورة فك الحصار فورًا وفتح ممرات إنسانية آمنة تسمح بدخول الغذاء والدواء دون قيود. وناشد السلطات المحلية والإقليمية والدولية، ومنظمة الصحة العالمية، وكل الهيئات الإنسانية ذات الصلة، بالتدخل الفوري لإنقاذ حياة النساء الحوامل والمرضعات والأطفال قبل فوات الأوان.

وتسعى الحركة الشعبية، بعد التحالف مع الدعم السريع، إلى السيطرة على كادقلي والدلنج عبر الحصار والقصف بين الحين والآخر، بغرض تهجير المواطنين من ديارهم تمهيدًا للهجوم البري.

