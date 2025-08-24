- 1/2
- 2/2
أثار طلاب سودانيون, موجة من الغضب داخل مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد انتشار مقطع فيديو على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الطلاب أثاروا الجدل بصراخهم ومشاغبتهم داخل الفصل وفي حضور المعلم الذي كان يشرح على “السبورة”.
تصرفات الطلاب وعدم إحترامهم لأستاذهم, أثارت غضب الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي الذين علقوا بغضب كبير, وكتب أحدهم: (قلة أدب وجيل فاسد لا يرجى منه).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. طلاب سودانيون يثيرون فوضى عارمة داخل الفصل الدراسي ويقللون من إحترام معلمهم المتواجد معهم والغضب يجتاح مواقع التواصل (قلة أدب وجيل فاسد لا يرجى منه) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.