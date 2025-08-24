السفارة السودانية بالقاهرة: 220 منحة دراسية من الأزهر للطلاب السودانيين

إعلام هــام**

بهذا تعلن المستشارية الثقافية بسفارة جمهورية السودان لدى جمهورية مصر العربية بأنها استلمت عدد ( 220 ) مائتين وعشرين منحة دراسية من الأزهر الشريف للطلاب السودانيين للدراسة بمختلف مراحل الازهر الشريف.وتفيد المستشارية بتسليم هذه المنح لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية للقيام باجراءات التقديم والترشيح لهذه المنح وأن السفارة السودانية بالقاهرة غير معنية بإجراءات التقديم والترشيح. لذلك ننوه الطلاب وأسرهم الراغبيين في التقديم لهذه المنح متابعة إعلانات وزارة التعليم العالي لمعرفة الرابط الخاص بالتقديم وموعد التقديم.

الملحقية الثقافية

سفارة جمهورية السودان | القاهرة

