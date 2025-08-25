شاهد.. “دا منتخبنا برانا  وقوم لف يا جنجا قحت”.. الإعلامي السوداني حازم حلمي يتعرض لهجوم إسفيري واسع بعد مباركته تأهل المنتخب لنصف نهائي الأمم الأفريقية

تعرض الإعلامي والمذيع السوداني, حازم حلمي, لهجوم إسفيري واسع من قبل متابعيه وذلك بعد نشره تدوينة على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المذيع الشاب كان قد بارك لمنتخبنا الوطني التأهل لنصف نهائي بطولة أمم أفريقيا للمحليين “الشان”. وكتب حازم حلمي في تدوينته: (ألف مبروك لمنتخبنا الوطني التأهل المستحق إلى نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا للمحليين ). ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات المتابعين فقد تعرض الإعلامي الشاب لسخرية كبيرة داخل التعليقات, من قبل متابعيه الذين كتبوا معلقين: (دا منتخبنا برانا وقوم لف يا جنجا قحت). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

