دعم انساني لإغاثة أهل الفاشر المتضررين

قدمت تكية الفاشر اليوم الإثنين ، وجبة متكاملة استفادت منها مئات الأسر في مراكز الإيواء وتجمعات النازحين والأحياء المجاورة، وذلك بفضل دعم رجل البر والإحسان أبو خالد.
وتأتي هذه المبادرة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تعيشها مدينة الفاشر نتيجة للحرب والحصار ونقص المواد الغذائية.
وأشاد متطوعو تكية الفاشر بالمساهمة المقدرة، مؤكدين أنها أسهمت في تخفيف معاناة الأهالي في وقت تشهد فيه المدينة شح السيولة النقدية وارتفاع الأسعار ونقصًا حادًا في المواد الغذائية.
ودعا المتطوعون الخيرين من أبناء السودان والمنظمات الإنسانية إلى مواصلة الجهود الإغاثية والعمل العاجل لإنقاذ المدنيين بالفاشر.
من جهتهم عبر المستفيدون من الوجبة امتنانهم العميق لأبو خالد، معتبرين دعمه نموذجًا للتكافل والتراحم الاجتماعي في أصعب الظروف.
سونا
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
