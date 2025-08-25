شاهد بالصورة.. زواج رجل أعمال سوداني يتحول لترند على مواقع التواصل الاجتماعي

اهتمت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك السودانية, بصور زواج أحد رجال الأعمال السودانيين, والذي أقيم بإحدى قاعات الأفراح خارج البلاد. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تحول حفل زواج رجل الأعمال عبد الحليم خضر, لترند على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان. حيث قامت عدد من الصفحات بنشر صور من حفل الزواج الأسطوري الذي حضره عدد كبير من أصدقاء العريس والمعازيم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

