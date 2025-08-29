فاجأت الفنانة السودانية, الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة”, جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في بث مباشر جديد. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد فاجأت الفنانة الملقبة بسيدة الغناء السوداني, الجمهور بإعلانها العودة للغناء وإحياء الحفلات الخاصة. وقالت القلعة في بث مباشر تابعه الآلاف من جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تذرف الدموع: (ظروفي وأكل عيشي أجبروني على العودة للغناء والحفلات). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة ندى القلعة تذرف الدموع وتفاجئ الجميع: (ظروفي وأكل عيشي أجبروني على العودة للغناء والحفلات) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.