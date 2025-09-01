إدارة ترمب تمضي في خطط تغيير اسم “البنتاغون” إلى وزارة “الحرب”

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال السبت عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تمضي قدما في خطط لتغيير اسم وزارة الدفاع (البنتاجون) إلى وزارة الحرب .

وذكر التقرير أن استعادة مسمى وزارة الحرب لأكبر وزارة في الحكومة ربما يتطلب إجراء من الكونجرس لكن البيت الأبيض يبحث طرقا بديلة لتنفيذ هذا التغيير.

ولم يتسن لرويترز بعد التحقق من التقرير.

جريدة الرياض