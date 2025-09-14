صلاح يصنع إنجازين بضربة واحدة

سجل المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، إنجازا جديدا، خلال مباراة فريقه أمام بيرنلي، والتي انتهت بفوز الريدز 1-0 ضمن الجولة الرابعة من البريميرليج.

وأحرز صلاح، هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة (90+4)، ليحقق ليفربول، الفوز الرابع على التوالي في المسابقة هذا الموسم.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، فقد أصبح صلاح، الهداف التاريخي لليفربول من علامة الجزاء في البريميرليج برصيد 35 هدفا، متفوقا على الأسطورة بيلي ليدل (34).

ولم يتوقف إنجاز صلاح عند هذا الحد، إذ ارتقى أيضًا إلى المركز الرابع في قائمة أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز عبر التاريخ، بعدما وصل إلى 188 هدفا، متجاوزًا أندي كول (187 هدفا).

كورررة