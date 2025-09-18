أعلنت الخلية الأمنية بمحلية الدبة “قوة تعزيز الأمن الداخلي” إحباط محاولة تهريب وقود ومواد تموينية إلى مناطق سيطرة الدعم السريع.

وأوضحت في تصريحات صحافية أنها ضبطت عربة محملة بـ60 برميلاً من الوقود ومواد غذائية وزيوت مركبات بمنطقة الغابة في طريقها للصحراء، مؤكدةً التحفظ على المضبوطات والموقوفين لاستكمال الإجراءات القانونية وتقديمهم للمحكمة.

الحدث

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

