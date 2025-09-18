عادت المودل والراقصة ونجمة السوشيال ميديا السودانية, الشهيرة آية أفرو, لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو جديد. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الراقصة المثيرة للجدل ظهرت في مقطع فيديو قوبل بسخرية واسعة وذلك بعد إقدامها على تصرف مثير. حيث قامت آية أفرو, بإبراز وإظهار “إبطها”, للجمهور الذي يتابعها وسط تعليقات انقسمت ما بين ساخرة ومنتقدة وكان أبرزها تعليق أحدهم قال فيه: (على الطلاق أباطها أنظف من ضميري). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. المودل آية أفرو تعود لإثارة الجدل وتكشف “إبطها” للجمهور ومعلق ساخر: (على الطلاق أنظف من ضميري) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.