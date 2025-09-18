البرهان: لن نضع السلاح حتى نفك حصار الفاشر وزالنجي وبابنوسة

التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مساء الخميس بمقر السفارة السودانية بالدوحة، عدداً من المفكرين والإعلاميين والمثقفين ورجال الأعمال السودانيين، وذلك على هامش مشاركته في القمة العربية الإسلامية.

وخاطب البرهان اللقاء مؤكداً أن السودان يخوض حرباً مصيرية من أجل عزة وكرامة الشعب السوداني، مشيراً إلى الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة والقوات المساندة في مختلف الجبهات بفضل التفاف الشعب حول الجيش.

وقال القائد العام: “لن نضع السلاح حتى نفك الحصار عن الفاشر وزالنجي وبابنوسة وكل شبر دنسته المليشيا المتمردة”.

وجدد البرهان شكره لدولة قطر على مواقفها الداعمة للشعب السوداني، مؤكداً في الوقت ذاته أن السودان يقف مع الدوحة في مواجهة العدوان الإسرائيلي. وأضاف: “لا يمكن أن نرهن سيادتنا لأي دولة مهما كانت علاقتنا بها، وأي سياسي معارض يرجع لرشده سيجد الساحة السياسية مرحبة به”.

وأكد رئيس مجلس السيادة التزام الدولة برعاية كل من يلقي السلاح وينحاز للصف الوطني، مشيداً بدور القوات المسلحة والقوات النظامية والقوات المشتركة والمقاومة الشعبية.

كما استمع البرهان لآراء ومقترحات الحضور التي شددت على دعم الجيش وتعزيز وحدة السودان حتى دحر مليشيا آل دقلو الإرهابية وتطهير التراب الوطني.

