الصحة: تسجيل 2065 إصابة بحمى الضنك بخمس ولايات 74% منها بالخرطوم

كشف تقرير مركز عمليات الطواريء الصحية عن تسجيل 2065 إصابة بحمى الضنك في خمس ولايات تصدرتها الخرطوم بنسبة 74%، تليها الجزيرة، النيل الأبيض، كسلا والنيل الأزرق، إضافةً إلى رصد 44 حالة اشتباه بالتهاب الكبد جميعها من ولاية الجزيرة.

واستعرض مركز عمليات الطوارئ في اجتماعه الأسبوعي اليوم بمقر وزارة الصحة الاتحادية بالخرطوم، الأوضاع الصحية بالبلاد خلال الأسبوع الماضي، إلى جانب الأنشطة والتدخلات المنفذة من الإدارات المختلفة لمجابهة الطوارئ.

وكشف تقرير الترصد والمعلومات، عن تسجيل 1194 إصابة بالكوليرا من 13 ولاية، موضحاً أن أكثر الولايات تأثراً هي جنوب كردفان، شمال دارفور، شمال كردفان، النيل الأزرق ووسط دارفور.

وفي محور تعزيز الصحة، تم الإعلان عن تدشين مبادرة (بالتجفيف الحمى بتقيف) بولاية الخرطوم، والتي تعتمد على نفير يومي الثلاثاء والسبت من كل أسبوع، إضافةً إلى ورشة لبناء القُـدرات في مجال التصميم المُـرتكز على الإنسان لزيادة تغطية التطعيم الروتيني بمشاركة ست ولايات.

وأوضح تقرير الخريف أنّ ثلاث ولايات تأثرت بالسيول والأمطار خلال الفترة من 17-21 سبتمبر الجاري، شملت 4 محليات و8 مناطق، تضرّرت خلالها 1025 أسرة بعدد 2140 فرداً، مع الإشارة إلى التدخلات والمعوقات التي واجهت العمل الميداني.

ونبّه تقرير الملاريا إلى تجاوز عدد من المحليات بولايات مختلفة عتبة الوباء، بينما دخلت أخرى في مرحلة التنبيه، في وقت استعرض فيه المعمل القومي للصحة العامة، تفاصيل العينات المفحوصة بالمعامل الولائية.

السوداني