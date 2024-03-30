شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قائمة خدمات وميزات تقدمها جوجل للمسلمين فى الشهر الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجد عدد من الخدمات التي تقدمها جوجل كل عام للمسلمين فى الشهر الكريم، والتى تتنوع من عمليات البحث المخصصة لخدمات التسويق وتذكيرات الصلاة والمساعدة فى الأنشطة الرمضانية، والتي نرصدها لك وفقا لما نشرته الشركة على المنتدى الرسمي الخاص بها.

خدمات عمليات البحث

يمكنك أن تحد عملت البحث المخصصة من خلال البحث عن "رمضان 2024" بلغتك على Google، وستتمكن من الوصول إلى جميع المعلومات المتعلقة بهذا الشهر، بما في ذلك أوقات الصلاة والوصفات.

يمكنك أيضًا العثور على مقالات عن آداب رمضان ووصفات رمضان وتهاني رمضان لمساعدتك على قضاء العطلة بسهولة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الوصول إلى بطاقات التهنئة عبر الإنترنت لمشاركتها مع أحبائك، والتمرير عبر كتاب التلوين الرمضاني على Google Arts & Culture لإشراك الفنان بداخلك وتلوين الأعمال الفنية الجميلة لمشاركتها مع العائلة والأصدقاء.

تذكيرات أوقات الصلاة

تعيين تذكيرات لأوقات الصلاة باستخدام مساعد جوجل على مدار اليوم، مما يسهل عليك البقاء على المسار الصحيح خلال شهر رمضان.

ما عليك سوى أن تطلب من مساعد Google تعيين تذكير بوقت الصلاة التالي، وستتلقى إشعارًا عندما يحين وقت الصلاة.

يمكنك تخصيص التذكيرات لتناسب جدولك الزمني، حتى لا تفوتك أي صلاة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمساعد Google تقديم اقتباسات ملهمة وإرشادات روحية لمساعدتك في الحفاظ على التركيز والتواصل خلال الشهر الكريم.

التسوق بمساعدة Google Lens

يمكنك باستخدام الكاميرا الموجودة على هاتفك، البحث عن نوع من الحلوى اللذيذة التي جربتها في منزل صديقك، أو العثور على عنصر الديكور المفضل لديك التالي لشرائه خلال شهر رمضان.

يمكنك فتح تطبيق Google على هاتفك، والضغط على أيقونة الكاميرا، واستخدام Google Lens لالتقاط صورة أو لقطة شاشة.

باستخدام Google Lens، يمكنك بسهولة العثور على نتائج دقيقة أو مشابهة للتسوق منها أو استكشافها.

مقاطع فيديو رمضان على يوتيوب

يعد موقع YouTube مصدرًا رائعًا للتعرف على المزيد عن شهر رمضان، يمكنك العثور على مقاطع فيديو حول كيفية تحضير الأطعمة التقليدية، ونصائح للصيام، والممارسات الروحية المتعلقة برمضان.

هناك أيضًا العديد من مدونات الفيديو الرمضانية ومقاطع الفيديو الروتينية الرمضانية، حيث يمكنك متابعة الأنشطة والتجارب اليومية لمنشئي المحتوى خلال الشهر الكريم.

المساجد والأنشطة الرمضانية على خرائط جوجل

تعد خرائط جوجل أداة قيمة للعثور على المساجد المحلية والمطاعم خلال شهر رمضان، حيث يمكنك البحث عن المساجد في منطقتك أو حولك والحصول على الاتجاهات للانضمام إلى صلاة الجماعة.

يمكنك أيضًا البحث عن المطاعم الحلال القريبة منك لتفطر مع المأكولات اللذيذة والأصيلة في حال تتواجد في بلد اجنبي، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعدك خرائط Google على التنقل عبر المناطق غير المألوفة عندما تسافر إلى مدن أو بلدان مختلفة خلال شهر رمضان.

كما يمكنك التخطيط لأنشطتك الرمضانية واستكشاف أماكن جديدة بسهولة، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك قراءة المراجعات والتقييمات من المستخدمين الآخرين لمساعدتك على اتخاذ قرارات جيدة حول المكان الذي تذهب إليه.

دليل التسوق في رمضان

لمساعدتك في الاستعداد لشهر رمضان، أنشأت Google دليل التسوق في رمضان الذي يجمع المنتجات الرائجة المفيدة خلال العطلة.

عندما قمنا بتحليل اتجاهات البحث والتسوق، وجدنا موضوعات مشتركة تتعلق بالديكور المنزلي، مثل فوانيس رمضان، التي زادت بنسبة 20% على أساس سنوي.

يمكنك تصفح الدليل للحصول على الإلهام والعثور على أفكار جديدة لتزيين منزلك، أو التحضير للإفطار، أو تقديم الهدايا لأحبائك خلال العطلة.